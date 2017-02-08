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У НАЗК та СБУ зацікавилися Марушевською

8 лютого в 21:53

Заступник голови СБУ виявив у діях екс-голови Одеської митниці конфлікт інтересів.

Марушевська
Марушевська виписала собі 500 гривень премії й потрапила в поле зору СБУ
Колишній начальник Одеської митниці Юлія Марушевська дала роз'яснення у Національному агентстві з питань запобігання корупції у зв'язку з клопотанням заступника голови СБУ Павла Демчини.

"За бюрократичною традицією відділ персоналу підготував до мого підпису наказ до 8 березня, який передбачав преміювання всіх жінок митниці на 500 грн. з нагоди свята. Я мала слабкість не відмовити. Через недбалість кадровиків, моє прізвище потрапило до списку на півтисячі осіб. Наказ пройшов перевірку юридичного департаменту та департаменту внутрішньої безпеки", – написала Марушевська на своїй сторінці в Facebook увечері в середу, 8 лютого.

Екс-керівник митниці уточнила, що в СБУ та НАПК угледіли в її діях ознаки адміністративного правопорушення, так як право преміювати її мало лише керівництво Державної фіскальної служби.

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Нагадаємо, в грудні глава ГФС Роман Насіров звільнив Юлію Марушевську з посади начальника Одеської митниці за дисциплінарною статтею, хоча вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Під час роботи в Одесі Марушевська конфліктувала з головою ДФС. Вона, а також екс-голова ОДА Міхеїл Саакашвілі неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням звільнити Насірова.

Голова ДФС, у свою чергу, висловив незадоволення роботою екс-керівника Одеської митниці, яка "посіла 12 місце за виконанням надходжень до бюджету".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Марушевська Одеса Саакашвілі Насиров НАЗК СБУ
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2 коментаря
  • Alex Dolin Вчера, 23:04 Контрреволюция в действии! Борются не с коррупцией, а с борцами коррупции! Какие же у....роды, пока они не подохнут, или им не помогут уйти в мир иной - жизни не будет. Никакие майданы не помогут...
    aetes Сегодня, 00:04
    Акуратніше з оцінками. Якби не Майдан-2, Марушевська не з'явилась би, і Демчину не витягли б на загальний огляд. СБУ і НАЗК виправдовуються, що у них не вистачає кадрів, а на розкриття "злочину" з 500 грн кадрів і часу вистачає.
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