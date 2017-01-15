У Міноборони заявили про готовність до перевірок в рамках Віденської угоди

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До складу інспекційної групи увійдуть представники України, Канади і Данії. За підсумками перевірки складуть офіційний звіт, який передадуть країнам ОБСЄ.

Спікер розповів про майбутні перевірки військової діяльності РФ РБК-Україна

Українська сторонаРосійської Федерації, яка безпосередньо межує з територією України, у відповідності з Віденської угоди 2011 року, зокрема, пункта 9 "Про засоби зміцнення довіри і безпеки", повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

До складу інспекційної групи увійдуть два представника України та по одному представнику від Канади і Данії. Перевірка буде здійснюватися з 16 по 19 січня.

В рамках інспектування буде перевірена інформація, отримана від командирів військових підрозділів Збройних Сил Російської Федерації, плануються також вертолітний обліт і сухопутна перевірка даної території.

Під час перевірки планується встановити факт наявності або відсутності військової діяльності, здійснюваної частиною російських підрозділів, яка підлягає обов'язковому повідомленню. Так, у відповідності з діючими на даний час нормами, Росія і НАТО повинні обмінюватися графіками всіх навчань, надавати повну інформацію про переміщення військ і запрошувати спостерігачів від усіх країн ОБСЄ на навчання, в яких задіяні понад 13 тисяч солдатів.

За підсумками перевірки буде складено офіційний звіт, з ним ознайомлять країни ОБСЄ.

Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.