У Міноборони заявили про готовність до перевірок в рамках Віденської угоди

До складу інспекційної групи увійдуть представники України, Канади і Данії. За підсумками перевірки складуть офіційний звіт, який передадуть країнам ОБСЄ.
До складу інспекційної групи увійдуть два представника України та по одному представнику від Канади і Данії. Перевірка буде здійснюватися з 16 по 19 січня.
В рамках інспектування буде перевірена інформація, отримана від командирів військових підрозділів Збройних Сил Російської Федерації, плануються також вертолітний обліт і сухопутна перевірка даної території.
Під час перевірки планується встановити факт наявності або відсутності військової діяльності, здійснюваної частиною російських підрозділів, яка підлягає обов'язковому повідомленню. Так, у відповідності з діючими на даний час нормами, Росія і НАТО повинні обмінюватися графіками всіх навчань, надавати повну інформацію про переміщення військ і запрошувати спостерігачів від усіх країн ОБСЄ на навчання, в яких задіяні понад 13 тисяч солдатів.
За підсумками перевірки буде складено офіційний звіт, з ним ознайомлять країни ОБСЄ.
Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.112 Україна