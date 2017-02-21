У ГПУ пояснили відкликання клопотання про заочне розслідуванні проти Клименка

Екс-міністра податків і зборів, який перебуває в міжнародному розшуку, вже заочно заарештували.

У прокуратурі вирішили усунути недоліки у клопотанні про спецрозслідування щодо Клименка Agencja Gazeta

Генеральна прокуратура відкликала клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра доходів і зборівдля усунення технічних недоліків у документі.

"Клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Клименка було відкликано із суду для усунення технічних недоліків і додавання процесуальних документів, що підтверджують його нахождениеза межами України", – сказано в повідомленні прес-служби ГПУ, поширеному увечері у вівторок, 21 лютого.

Крім того, за результатами розгляду апеляційної скарги адвокатів екс-міністра на обрану йому запобіжний захід Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про взяття підозрюваного під стражку у зв'язку з тим, що він знаходиться у міжнародному розшуку.

У прокуратурі підкреслили, що це рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Раніше повідомлялося, що екс-міністра підозрюють у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Це участь в організованій злочинній організації, здійснення в її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

Олександр Клименко був головою Державної податкової служби України з листопада 2011 року по грудень 2012 року, після чого до лютого 2014 року був міністром доходів і зборів України. Нагадаємо, ГПУ звинуватила Клименка у розкраданні держмайна. За даними слідства, в період з листопада 2011 року по серпень 2012 він заволодів державними коштами на суму 616 млн грн шляхом безпідставного перерахування вказаних коштів з рахунків Державного казначейства України на поточний банківський рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства під виглядом бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Також в червні 2014 року на той момент заступник міністра доходів і зборів України Михайло Ноняк заявляв, що Клименко з підопічними за рік назловживали у Міндоходів на 16 млрд гривень.