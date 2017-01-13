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У ГПУ пообіцяли направити до суду обвинувальний акт у справі про держзраду Януковича в січні

13 січня в 00:26

Державне обвинувачення в суді має намір представляти особисто генпрокурор Луценко.

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Луценко збирається виступити обвинувачем у заочному суді над Януковичем
Василь Артюшенко, DT.UA
Генеральна прокуратура планує передати до суду обвинувальний акт у кримінальній справі про госудаственной зраду екс-президента Віктора Януковича у січні, повідомив заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Оголошено підозру у державній зраді Януковичу. Громадянин України звернувся до президента іншої держави з проханням ввести Збройні сили Російської Федерації на територію України. Вже в січні цього року обвинувальний акт буде направлено до суду, і почнеться публічний процес", – сказав Матіос в інтерв'ю "5 каналу", яке транслювалося ввечері в четвер, 12 січня.

За словами глави військової прокуратури, державне обвинувачення в суді має намір представляти особисто генпрокурор Юрій Луценко.

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Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича, а через два тижні - оголосив перерву на невизначений термін у розгляді клопотання про проведення заочного розслідування щодо Януковича.

За матеріалами: 5 канал
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Теги Янукович Луценко Матіос ГПУ держзрада
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