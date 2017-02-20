У БПП попросили СБУ дати правову оцінку "мирному плану" Артеменка

Депутатський запит в СБУ направила Ірина Фриз.

СБУ має перевірити "мирний план" Артеменка Андрій Товстиженко, DT.UA

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Ірина Фріз звернулася до СБУ з проханням дати правову оцінку "мирному плану" колишнього члена парламентської фракції Радикальної партії

У депутатському запиті від 20 лютого, копію якого політик оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, Фріз наполягає на негайній перевірці наявності складу злочину в діях Артеменка, які "можуть нести загрозу національній безпеці та обороні, а також призвести до негативних дипломатичним і зовнішньополітичних наслідків".

"З урахуванням того, що дії народного депутата України Андрія Артеменка можуть містити ознаки злочинів, передбачених ст. 110, 111 і 364 Кримінального кодексу... прошу..., в разі наявності складу злочину зареєструвати кримінальне провадження", – йдеться в документі.

Нагадаємо,

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.