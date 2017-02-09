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Туск виступив за продовження санкцій проти Росії

9 лютого в 21:33

Президент Євроради зустрівся з українським прем'єром у Брюсселі.

Дональд Туск1
Туск позитивно оцінив українські реформи
© European Council
Прем'єр-міністр України Володимир Грйосман і президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі в Брюсселі в четвер, 9 лютого, обговорили безвізовий режим, ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також ситуацію в Донбасі.

У ході переговорів Туск висловився про необхідність продовження санкцій проти Росії до припинення збройної агресії проти України. Гройсман подякував президента Євросоюзу за цю позицію, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"Санкції є покаранням, а зняття санкцій - винагородаю за відмову від агресії і готовність дотримуватися загальноприйнятих норм міжнародного права, суверенітету, територіальної цілісності незалежних держав та демократичних цінностей", – зазначив український прем'єр.

Туск висловив стурбованість у зв'язку з недавнім загостренням ситуації в районі Авдіївки, а також дав високу оцінку діям уряду щодо забезпечення життєдіяльності та відновлення нормального життя міста.

Гройсман у черговий раз нагадав, що Україна виконала всі рекомендації Євросоюзу для візової лібералізації. Туск, у свою чергу, позитивно оцінив результати українських реформ.

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Нагадаємо, у грудні минулого року лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців. Пропозиції Польщі та Великобританії про посилення та продовження санкцій на рік були відхилені.

Санкції, введені ЄС в 2014 році відповідь на анексію Криму та збройну агресію РФ у Донбасі, передбачають скорочення співпраці з Росією у сфері фінансів, оборони та енергетики.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Гройсман Україна Туск санкції ЄС
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