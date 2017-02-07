Тарута запропонував вважати представниками Донбасу депутатів місцевих рад, обраних у 2010 році

Депутати місцевих рад для відновлення своєї легітимності повинні принести присягу на вірність Україні.
План містить три основні частини: "легітимність", "безпека" і "довіра".
Тарута пропонує розглядати як легітимних представників окупованих територій останню з законно обраних у цих районах владу – тих, кого населення обрало на виборах місцевих рад у 2010 році. Саме ці вибори були останніми легітимними з точки зору українського законодавства виборами.
"Для надання такого рішення офіційного статусу влада України повинна продовжити термін повноважень таких депутатів місцевих рад, який закінчився в 2015 році. У свою чергу, згадані депутати місцевих рад Донецької і Луганської областей, для відновлення своєї легітимності, повинні скласти присягу на вірність Україні", - йдеться в статті.
Згідно з планом Тарути, українська держава звернеться з проханням до світової спільноти про визнання цих депутатів легітимними представниками мешканців тимчасово окупованих районів Донбасу, а до Росії – із закликом чинити тиск на лідерів самопроголошених республік, які повинні будуть визнати цих представників законними органами влади і передати їм управління цими територіями.
Докладніше читайте у статті Сергія Тарути "Мирний план для Донбасу "Три основи": Легітимність – Безпека – Довіра" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA