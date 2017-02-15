Топ Новини
<
>

Суд закрив "квартирну справу" Лещенка через відсутність складу правопорушення

15 лютого в 20:05

Справа Лещенко слухалася в Печерському суді.

сергей лещенко
Квартирою Лещенка займався суддя, який раніше розглядав справу Єфремова
Сайт Верховної Ради України
Суддя Печерського суду Києва Володимир Карабань не знайшов у діях народного депутата від БПП Сергія Лещенка, який купив квартиру в столиці, ознак правопорушення. Лещенко повідомив, що адміністративне провадження проти нього, відкрите Нацагентством з питань запобігання корупції, закрито увечері в середу, 15 лютого.

"Тільки що суд закрив справу щодо мене у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Це - результат розгляду протоколу НАЗК про отримання мною неіснуючого подарунка. Йдеться про так звану "квартирну справу" і нібито знижку, якої не було в природі", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: НАЗК перевірить лекції Лещенка в УКУ

Нагадаємо, у грудні минулого року НАЗК направило до Печерського суд протокол про адміністративне правопорушення депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка під час купівлі квартири в Києві.

НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. гривень в новому будинку в історичному центрі Києва Сергій Лещенко отримав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником.

Депутат пояснив відмову підписувати протокол НАЗК про адмінпорушення, пославшись на публікацію DT.UA.

"Підписувати протоколи НАЗК на ходу, без адвоката, легалізючи політичну "заказуху", я не збираюся. Особливо після публікації "Дзеркала тижня" про те, що на Банковій було виписано пряму вказівку замочити мене силами НАЗК", – підкреслив Лещенко.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги НАЗК Лещенко квартира суд корупція Київ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
1 коментар
  • Николай Русаков Сегодня, 21:20 Сергей продолжает пытаться отбелить свой имидж, после ситуации в которую себя загнал! Это очевидно и если честно, то смотрится очень глупо! Смешно даже я бы сказал, ну не поверит уже ему народ - человек купил себе квартиру за 7 миллионов гривен и теперь будет рассказывать людям о том, кто крадет, а кто нет? С себя бы начал, "честный" борец с коррупцией! Відповісти Цитувати Поскаржитись
Loading...
Реклама
USD 27.23
EUR 28.93
Останні новини