Суд закрив "квартирну справу" Лещенка через відсутність складу правопорушення

Справа Лещенко слухалася в Печерському суді.

Квартирою Лещенка займався суддя, який раніше розглядав справу Єфремова Сайт Верховної Ради України

Суддя Печерського суду Києва Володимир Карабань не знайшов у діях народного депутата від БПП, який купив квартиру в столиці, ознак правопорушення. Лещенко повідомив, що адміністративне провадження проти нього, відкрите Нацагентством з питань запобігання корупції, закрито увечері в середу, 15 лютого.

"Тільки що суд закрив справу щодо мене у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Це - результат розгляду протоколу НАЗК про отримання мною неіснуючого подарунка. Йдеться про так звану "квартирну справу" і нібито знижку, якої не було в природі", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у грудні минулого року НАЗК направило до Печерського суд протокол про адміністративне правопорушення депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка під час купівлі квартири в Києві.

НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. гривень в новому будинку в історичному центрі Києва Сергій Лещенко отримав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником.

Депутат пояснив відмову підписувати протокол НАЗК про адмінпорушення, пославшись на публікацію DT.UA.

"Підписувати протоколи НАЗК на ходу, без адвоката, легалізючи політичну "заказуху", я не збираюся. Особливо після публікації "Дзеркала тижня" про те, що на Банковій було виписано пряму вказівку замочити мене силами НАЗК", – підкреслив Лещенко.