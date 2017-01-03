Суд дозволив прокуратурі вилучити в МЗС оригінали "харківських угод"

Слідство має намір встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди з РФ, що суперечить Конституції України.

Слідство розцінює розміщення російських військ у Криму в обмін на знижку на газ як державну зраду Обозреватель

Печерський суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі вилучити у Міністерства закордонних справ оригінали так званихдля проведення експертизи. Відповідне судове рішення було приянто 27 грудня, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 3 січня.

"У слідства є достатні підстави вважати, що в зазначених документах містяться відомості, що можуть підтвердити факти порушення процедур підготовки, прийняття, підписання і ратифікації угоди для України, визначених законодавством України, а також встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди, що суперечить Конституції України", – сказано в рішенні суду.

Сарган уточнила, що Слідчим управлінням Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство вивчає підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму. Крім того, прокуратура 19 грудня 2016 року призначила почеркознавчу експертизу. У разі недопуску слідчих вони можуть ініціювати проведення обшуку в МЗС, зазначила прес-секретар глави ГПУ.

Нагадаємо, в квітні 2010 року були підписані так звані "харківські угоди": президенти Росії та України - Дмитро Медведєв і Віктор Янукович - в результаті переговорів у Харкові домовилися продовжити термін перебування російської бази в Криму на 25 років, починаючи з 2017 року, коли спливав термін дії попередньої угоди. Влада обґрунтували таку угоду домовленістю "Газпрому" і "Нафтогазу" про пільгові ціни (знижки) на газ для України.

Дану угода було ратифіковано Радою 27 квітня 2010 року зі скандалами, бійками та процедурними порушеннями.

Після анексії Криму РФ в односторонньому порядку денонсувала "харківські угоди".