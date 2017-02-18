США не увійдуть до складу"Нормандської четвірки"

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Наступна зустріч міністрів відбудеться протягом декількох тижнів, заявив Габріель.

Рекс Тіллерсон поки не стане п'ятим членом "Нормандської четвірки" Штайнмайер/Facebook

Формат "", куди входять представники України, Німеччини, Франції і Росії, щодо врегулювання ситуації в Донбасі не буде розширений, заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

"Ми говорили про розширення формату з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Ми домовилися про контакти з США. Але думаємо, що існуючий формат треба зберегти. США на це погодилися", – сказав Габріель у Мюнхені сьогодні, 18 лютого.

Він також зазначив, що наступна зустріч міністрів відбудеться протягом декількох тижнів і підкреслив, що на ній обговорять політичний процес, але без режиму "тиші" і відведення озброєнь не зможуть почати його.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про безальтернативність Мінських угод по врегулюванню ситуації на сході України. У свою чергу, віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.