Справу Єфремова розгляне суд в Луганській області

Захист Єфремова наполягає, щоб розгляд відбувався в Києві.
Апеляційний суд Луганської області ухвалив рішення проводити судові засідання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді сьомого скликання Олександра Єфремова в місті Старобільську.
"Луганський апеляційний суд... у Сєвєродонецьку закрив засідання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Колегія суддів розглянула питання визначення територіальної підсудності кримінального провадження стосовно Єфремова і прийняла рішення, що розглядати цю справу має Старобільський районний суд", - повідомляє телеканал "112.Україна" у вівторок, 10 січня.
Захист Єфремова вважає перенесення розгляду справи в один із судів Луганської області безпідставним і наполягає, щоб розгляд відбувався в Києві, оскільки саме в столиці знаходиться орган досудового розслідування.
Нагадаємо, Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".
24 листопада Печерський суд Києва продовжив арешт Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.Інтерфакс-Україна , 112 Україна ,