Справу Єфремова розгляне суд в Луганській області

Захист Єфремова наполягає, щоб розгляд відбувався в Києві.

Старобільський районний суд розгляне справу Єфремова УНІАН

Апеляційний суд Луганської області ухвалив рішення проводити судові засідання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді сьомого скликання Олександра Єфремова в місті Старобільську.

"Луганський апеляційний суд... у Сєвєродонецьку закрив засідання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Колегія суддів розглянула питання визначення територіальної підсудності кримінального провадження стосовно Єфремова і прийняла рішення, що розглядати цю справу має Старобільський районний суд", - повідомляє телеканал "112.Україна" у вівторок, 10 січня.

Захист Єфремова вважає перенесення розгляду справи в один із судів Луганської області безпідставним і наполягає, щоб розгляд відбувався в Києві, оскільки саме в столиці знаходиться орган досудового розслідування.

Нагадаємо, Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".

24 листопада Печерський суд Києва продовжив арешт Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.