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Сьогодні відбудеться очна ставка Пашинського і підстреленого їм чоловіка — ЗМІ

13 січня в 13:55

Допит проведуть в лікарні №9, куди перевели Химикуса.

Сергей Пашинский
Сьогодні має відбутися перехресний допит Пашинського і Химикуса, в якого стріляв депутат
liga.net

Сьогодні, 13 січня, слідчі проведуть перехресний допит народного депутата Сергія Пашинського, В'ячеслава Химикуса, в якого стріляв депутат, і свідка події – водія мікроавтобуса Олійника.

Слідчі повинні були почати допит опівдні. Потерпілий каже, що перед допитом не хвилюється і не має до Пашинського жодних питань, передає ТСН.

Водій мікроавтобуса – ключовий свідок у справі. До сьогоднішнього дня про його позицію і версії події не було відомо.

Також зазначається, що допит проведуть в лікарні №9, куди перевели Химикуса.

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Нагадаємо, як раніше повідомив член парламентської фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника в ногу.

В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.

Прокуратура Київської області, яка розслідує обставини інциденту, попередньо кваліфікувала його як хуліганство.

За матеріалами: ТСН
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Теги Пашинський допит депутат
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