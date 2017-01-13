Сьогодні відбудеться очна ставка Пашинського і підстреленого їм чоловіка — ЗМІ

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Допит проведуть в лікарні №9, куди перевели Химикуса.

Сьогодні має відбутися перехресний допит Пашинського і Химикуса, в якого стріляв депутат liga.net

Сьогодні, 13 січня, слідчі проведуть перехресний допит народного депутата Сергія Пашинського, В'ячеслава Химикуса, в якого стріляв депутат, і свідка події – водія мікроавтобуса Олійника.

Слідчі повинні були почати допит опівдні. Потерпілий каже, що перед допитом не хвилюється і не має до Пашинського жодних питань, передає ТСН.

Водій мікроавтобуса – ключовий свідок у справі. До сьогоднішнього дня про його позицію і версії події не було відомо.

Також зазначається, що допит проведуть в лікарні №9, куди перевели Химикуса.

Нагадаємо, як раніше повідомив член парламентської фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника в ногу.

В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.

Прокуратура Київської області, яка розслідує обставини інциденту, попередньо кваліфікувала його як хуліганство.