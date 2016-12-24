Слідство довело оригінальність "амбарної книги" Партії регіонів

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Відповідно до експертизи, підписи та записи від імені голови ЦВК Михайла Охендовського у "амбарній книзі" належать саме йому.

В НАБУ повідомили, що досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність "амбарної книги"

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність "амбарної книги" Партії регіонів, переданої колишнім заступником голови СБУ Віктором Трепаком до Національного антикорупційного бюро України.

"На сьогодні досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність "амбарної книги", переданої Віктором Трепаком до НАБУ", - йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

В Бюро додали, що відповідно до експертизи, проведеної Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України, підписи та записи від імені голови ЦВК Михайла Охендовського у "амбарній книзі" належать саме йому.

У НАБУ також підкреслили, що про оригінальність "амбарної книги" свідчать висновки ряду інших експертиз почерку, які підтверджують оригінальність підписів ряду інших осіб.

НАБУ

НАБУ

НАБУ

НАБУ

Раніше колишній політтехнолог кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Пол Манафорт заявив, що так звана "чорна бухгалтерія" Партії регіонів є фальсифікованою. Кажучи це, він послався на уряд України, не конкретизуючи при цьому джерело своєї інформації.

Детальніше про перспективи справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів читайте в статті Оксани Денисової "Як "чорна бухгалтерія" ПР може перетворитися на невидиму" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".