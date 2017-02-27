Швейцарія пообіцяла надати Україні безвізовий режим після ЄС

Клімкін зустрівся з міністром закордонних справ Швейцарії в Женеві.
Співрозмовники висловили взаємну зацікавленість у подальшому успішному розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, повідомляє прес-служба МЗС України.
Клімкін також поінформував свого швейцарського колегу про ситуацію в Донбасі й обговорив із ним питання співпраці в гуманітарній сфері, в тому числі, в рамках ОБСЄ.
Як повідомлялося, 27 лютого Рада ЄС затвердила рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму. Рішення Ради ЄС мають підписати голови Європарламенту та Ради ЄС, після чого воно буде опубліковано. Після цього документ набуде чинності протягом 20 днів.
Очікується, що Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія обговорять питання надання Україні безвізового режиму у вівторок, 28 лютого.DT.UA