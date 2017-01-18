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Шимків підтвердив наймання лобістів в США

18 січня в 19:12

Американських лобістів найняла Національна рада реформ без використання державних коштів.

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Стало відомо, хто найняв американських лобістів. Це Шимків
Секретар Національної ради реформ, заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків підтвердив договір з американською компанією BGR Group для просування інтересів України в США.

"З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGR Group, - написав він на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він зазначив, що "ця ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів".

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Раніше повідомлялося, що адміністрація президента України найняла лобістську компанію BGR Group, засновником якої виступає колишній голова комітету Республіканської партії і екс-губернатор штату Міссісіпі Хейлі Барбором.

За матеріалами: DT.UA
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Теги реформа США
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