Шимків підтвердив наймання лобістів в США

Американських лобістів найняла Національна рада реформ без використання державних коштів.

Стало відомо, хто найняв американських лобістів. Це Шимків

Секретар Національної ради реформ, заступник голови адміністрації президентапідтвердив договір з американською компанією BGR Group для просування інтересів України в США.

"З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGR Group, - написав він на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він зазначив, що "ця ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів".

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента України найняла лобістську компанію BGR Group, засновником якої виступає колишній голова комітету Республіканської партії і екс-губернатор штату Міссісіпі Хейлі Барбором.