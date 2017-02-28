Савченко розповіла про узгодженість свого візиту до ОРДО з Кремлем

Скандальний депутат хоче особисто вести переговори з Захарченком.
"Якщо ви вважаєте, що це організовувала Москва чи Донбас, мені все одно, хто це організовував. Звичайно, на це давала дозвіл Москва, звичайно ж, охорону там і конвоювання мені організувала на місцевому рівні "ЛДНР", але мені абсолютно все одно, як це відбувається, тому що робимо все, що потрібно", – заявила вона в ході спілкування з журналістами.
Народний депутат також в черговий раз виступила за прямі переговори з бойовиками, які нібито допоможуть прискорити процес звільнення полонених. У відповідь на питання про те, на якому рівні слід вести переговори, вона заявила "Порошенко–Путін, а я - з Захарченком".
Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.
Напередодні, 27 лютого, Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі голові ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, у зв'язку з порушенням нимвстановленого порядку перетину лінії розмежування в зоні АТО.
Повідомлялося, що СБУ має намір в найближчі дні допитати позафракційного народного депутатаНадію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк і зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".
112 Україна