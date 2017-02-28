Савченко розповіла про узгодженість свого візиту до ОРДО з Кремлем

Скандальний депутат хоче особисто вести переговори з Захарченком.

Савченко хоче переговорів з терористами "ЛНР-ДНР" Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат України Надія Савченко розповіла, що її візит на тимчасово окуповані території було узгоджено з Москвою, а безпека на місцевому рівні в ході візиту їй забезпечували бойовики "ДНР".

"Якщо ви вважаєте, що це організовувала Москва чи Донбас, мені все одно, хто це організовував. Звичайно, на це давала дозвіл Москва, звичайно ж, охорону там і конвоювання мені організувала на місцевому рівні "ЛДНР", але мені абсолютно все одно, як це відбувається, тому що робимо все, що потрібно", – заявила вона в ході спілкування з журналістами.

Народний депутат також в черговий раз виступила за прямі переговори з бойовиками, які нібито допоможуть прискорити процес звільнення полонених. У відповідь на питання про те, на якому рівні слід вести переговори, вона заявила "Порошенко–Путін, а я - з Захарченком".

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.

Напередодні, 27 лютого, Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі голові ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, у зв'язку з порушенням нимвстановленого порядку перетину лінії розмежування в зоні АТО.

Повідомлялося, що СБУ має намір в найближчі дні допитати позафракційного народного депутатаНадію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк і зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".