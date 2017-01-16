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Савченко опублікувала оновлені списки полонених в зоні АТО

16 січня в 13:12

В нових списках враховані звільнені та загиблі українці.

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Савченко опублікувала оновлені списки полонених із урахуванням звільнених та загиблих
Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат України Надія Савченко опублікувала відкореговані списки полонених українців, яких утримують бойовики ОРДЛО.

"Відкореговані станом на 16 січня 2017. Перевіряйте. Блакитний колір — звільнені. Червоний колір — загиблі", - написала Савченко в Facebook.

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Раніше Савченко визнала, що опубліковані нею списки полонених і зниклих безвісти застаріли і потребують доопрацювання.

Як повідомляється, Савченко порушила закон про персональних даних людини, зазначив радник голови СБУ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Савченко списки полон
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