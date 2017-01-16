Савченко опублікувала оновлені списки полонених в зоні АТО

В нових списках враховані звільнені та загиблі українці.
Народний депутат України Надія Савченко опублікувала відкореговані списки полонених українців, яких утримують бойовики ОРДЛО.
"Відкореговані станом на 16 січня 2017. Перевіряйте. Блакитний колір — звільнені. Червоний колір — загиблі", - написала Савченко в Facebook.
Раніше Савченко визнала, що опубліковані нею списки полонених і зниклих безвісти застаріли і потребують доопрацювання.
Як повідомляється, Савченко порушила закон про персональних даних людини, зазначив радник голови СБУ.DT.UA