Савченко назвала себе діючим членом комітету з нацбезпеки та оборони

Депутат нагадала, що питання про її виключення не розглядалося регламентним комітетом і не виносилося до сесійної зали.

Савченко назвала виключення з оборонного комітету "цирком" Василь Артюшенко, DT.UA

Позафракційний народний депутатзаявила, що її не виключали з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, і вона досі є його діючим членом.

Політик нагадала, що це питання не розглядалося регламентним комітетом і не виносилося до сесійної зали.

"Я не була виключена. Це був черговий цирк і бажання Пашинського (голова комітету Сергій Пашинський, – Ред.) це зробити. Це рішення було прийняте на комітеті, але воно не було прийнято ні в регламентному комітеті, ні у Верховній Раді. Тому в даний час залишаюся в комітеті", – заявила Савченко в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в неділю, 5 лютого.

Раніше перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник повідомив, що проект постанови про виключення Савченко з оборонного комітету буде винесений на голосування до парламенту.



Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року депутати Верховної Ради прийняли рішення про виключення Надії Савченко з української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Депутата також виключили з фракції "Батьківщини". Причиною виключення стало несанкціоноване участь Савченко в переговорах з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

В той же день члени парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони схвалили проект постанови про виключення Надії Савченко зі складу комітету.