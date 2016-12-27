САП оскаржує рішення суду щодо запобіжного заходу Охендовському

Голову ЦВК підозрюють в отриманні понад 1,2 млн грн хабарів від Партії регіонів.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляцію на рішення Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва.
"Так, є апеляція", – сказали в суді "Радіо Свобода".
Раніше повідомлялось, що Солом'янський суд Києва обрав главі ЦВК Михайлу Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року. При цьому суд прийняв рішення не призначати заставу у сумі 1 млн 291 тисяча гривень, на якій наполягав представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також відмовився усунути Охендовського від виконання обов'язків голови ЦВК.
13 грудня Детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.
Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.Радіо Свобода