САП оскаржує рішення суду щодо запобіжного заходу Охендовському

Голову ЦВК підозрюють в отриманні понад 1,2 млн грн хабарів від Партії регіонів.

САП подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Охендовському Андрій Товстиженко, DT.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляцію на рішення Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва.

"Так, є апеляція", – сказали в суді "Радіо Свобода".

Раніше повідомлялось, що Солом'янський суд Києва обрав главі ЦВК Михайлу Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року. При цьому суд прийняв рішення не призначати заставу у сумі 1 млн 291 тисяча гривень, на якій наполягав представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також відмовився усунути Охендовського від виконання обов'язків голови ЦВК.

13 грудня Детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.