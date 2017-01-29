Рішення Конституційного суду РФ не може анулювати рішення ЄСПЛ у справі ЮКОСу – юрист

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Комітет міністрів Ради Європи може передати питання про порушення Москвою зобов'язань з виконання рішень Страсбурзького суду на розгляд ЄСПЛ.

Питання невиконання Росією рішення ЄСПЛ повинне регулярно розглядатися комітетом міністрів РЄ byut.com.ua

Рішення Європейського суду з прав людини () у справі ЮКОСу залишається для Росії обов'язковим, незважаючи на те, що Конституційний суд РФ дозволив російському уряду не виконувати його, заявила в коментарі DT.UA юрист-міжнародник, член Адвокатського об'єднання ENGARDE Ірина Шевчук.

Думку фахівця наводить у своїй статті для DT.UA Володимир Кравченко. За його словами, до тих пір, поки постанову ЄСПЛ не буде виконано державою-відповідачем, дане питання має регулярно розглядатися комітетом міністрів Ради Європи, який має право передати на розгляд ЄСПЛ питання про порушення державою зобов'язань за виконанням рішень Страсбурзького суду.

"Очевидно, на національному рівні в Росії жодних дій на виконання рішення ЄСПЛ у справі ЮКОСу не вживатимуть. Але, з позиції конвенційних органів, наявність рішення Конституційного суду Росії жодним чином не зможе анулювати необхідність виконати рішення Європейського суду з прав людини. Рішення ЄСПЛ у справі ЮКОСу залишається обов'язковим для Росії, незважаючи на рішення Конституційного суду. Отож імовірно, що в даному разі комітет міністрів Ради Європи з часом передасть це питання на розгляд ЄСПЛ", - зазначила Шевчук.

Кравченко, в свою чергу, вказує, що прогнозувати рішення ЄСПЛ у подібному розгляді складно, оскільки відповідні прецеденти відсутні.

"Але якщо буде отримано рішення Страсбурзького суду про те, що Росія не виконує його рішення, всупереч своїм зобов'язанням у рамках Європейської конвенції з прав людини, то комітет міністрів Ради Європи може зібратися й вирішити, яких заходів він вживе проти Росії як держави — порушника Конвенції. Перелік цих заходів визначений статутом Ради Європи: найбільш застосовуваний — призупинення членства в цій організації, крайній захід — виключення з її членів", - уклав він.

Нагадаємо, 19 січня Конституційний суд РФ дозволив російській владі не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про виплати колишнім акціонерам ЮКОСу більше 1,8 млрд євро компенсації.

Детальніше про відмову Москви виконувати рішення ЄСПЛ щодо виплати колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС компенсації читайте в статті Володимира Кравченка "Страсбурзький рахунок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".