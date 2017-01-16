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Реалізація Мінських угод можлива лише після виконання РФ своїх зобов'язань – Байден

16 січня в 11:20

За словами Байдена, політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство з боку Росії.

Джо Байден
Байден заявив, що реалізація Мінських угод можлива тільки після виконання РФ своїх зобов'язань
Facebook/Joe Biden

Політична частина Мінських домовленостей повинна бути виконана тільки після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки, заявив віце-президент США Джозеф Байден.

"Дозвольте мені бути з вами відвертим: політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство з боку Росії. Тільки після того, як Росія і її послідовники на сході виконають свої зобов'язання щодо припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість встановити мир і безпеку можна очікувати від України повного виконання своїх політичних зобов'язань, - сказав Байден.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 січня, до Києва прилетів віце-президент США Джо Байден.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".

Візит також приурочений до 25-річчя дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Байден Росія США Україна
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