Рада не змогла обрати "аудитора" ефективності НАБУ

Пропозицію призначити до комісії з аудиту ефективності НАБУ Найджела Брауна в ході поіменного голосування підтримали лише 214 депутатів.
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, проект відповідної постанови №5571 буkj відправлено на доопрацювання до комітету більшістю у 273 голоси.
Вказується також, що кандидатуру американця Роберта Сторча у ході рейтингового голосування підтримали лише 76 парламентарів; кандидатуру Найджела Брауна – 205 депутатів.
Поіменне голосування про призначення до складу комісії Найджела Брауна також провалилося – його підтримали 214 депутатів.
У ході обговорення кандидатури Брауна, проти його призначення виступили голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв та депутат від БПП Сергій Лещенко.
14 лютого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало реєстру переданих у суд справ.
Читайте про перші результати і складнощі роботи НАБУ в інтерв'ю Артема Ситника DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
DT.UA