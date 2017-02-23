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Рада не змогла обрати "аудитора" ефективності НАБУ

23 лютого в 13:00

Пропозицію призначити до комісії з аудиту ефективності НАБУ Найджела Брауна в ході поіменного голосування підтримали лише 214 депутатів.

Верховная Рада
Рада провалила призначення аудитора ефективності НАБУ
Верховна Рада
Депутати Верховної Ради на засіданні 23 лютого не змогли обрати кандидата до складу комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, проект відповідної постанови №5571 буkj відправлено на доопрацювання до комітету більшістю у 273 голоси.

Вказується також, що кандидатуру американця Роберта Сторча у ході рейтингового голосування підтримали лише 76 парламентарів; кандидатуру Найджела Брауна – 205 депутатів.

Поіменне голосування про призначення до складу комісії Найджела Брауна також провалилося – його підтримали 214 депутатів.

У ході обговорення кандидатури Брауна, проти його призначення виступили голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв та депутат від БПП Сергій Лещенко.

Читайте також: Рада схвалила в першому читанні законопроект для заочного суду над Януковичем

14 лютого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало реєстру переданих у суд справ.

Читайте про перші результати і складнощі роботи НАБУ в інтерв'ю Артема Ситника DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги депутат голосування Рада
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