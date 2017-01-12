Призначений новий голова Одеської ОДА

Порошенко офіційно призначив новим губернатором директора поліграфкомбінату "Україна" Максима Степанова, який переміг у конкурсі.

Максим Степанов призначений головою Одеської ОДА gazeta.dt.ua

Максим Степанов призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

"Сьогодні я прийняв рішення про призначення людини, який переміг на конкурсі керівником Одеської ОДА, Максима Степанова", - сказав Порошенко в четвер вдень в Одесі під час представлення активу області нового керівника ОДА.

"Упевнений, рішення призначити на посаду голови Одеської ОДА Максима Степанова, людини, який пройшов конкурс - це правильне рішення", - пізніше написав він на своїй сторінці в Twitter .

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Максим Степанов з 2011 року керує поліграфкомбінатом "Україна", який спеціалізується на друку біометричних паспортів, водійських посвідчень та інших документів. З 2007 по 2010 був заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка.

20 грудня, Національне агентство України з питань держслужби оприлюднило результати конкурсу, згідно з якими Степанов показав найвищий результат серед учасників конкурсу на посаду голови Одеської ОДА, набравши 14,4 бали. Друге місце посів міський голова Балти Сергій Мазур з 8,84 бала, його призначили резервним кандидатом.

Нагадаємо, 9 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Міхеїла Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, а 30 листопада – оголосив конкурс на заміщення цієї посади. Після звільнення Саакашвілі обов'язки голови ОДА тимчасово виконувала його заступник Соломія Бобровська.