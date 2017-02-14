Посол ЄС запропонував владі України прискорити створення антикорупційного суду

Антикорупційний суд посилить ефективність НАБУ та інших новостворених органів.

Посол ЄС сказав, чого не вистачає в Україні для боротьби з корупцією Mission of Ukraine to the EU / Facebook

В Україні потрібно якнайшвидше створити, а його судді мають обиратися за справедливою і прозорою процедурою, сказав голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

"Це дуже і дуже важливо", - підкреслив посол ЄС.

За його словам, антикорупційний суд посилить ефективність новостворених органів.

"Боротьба проти корупції йде у правильному напрямку. Уряд імплементував нові закони, створив нові інституції, такі як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Тепер ми повинні переконатися, що вони ефективні і можуть вільно працювати, що означає, що до їхньої роботи ставляться з повагою", - сказав Мінгареллі.

Нагадаємо, що створити антикорупційні суди неодноразово пропонував директор НАБУ Артем Ситник. Зокрема, у серпні 2016 року Ситник повідомив про опір справам, які веде НАБУ. "Вироки є тільки по тих справах, де фігуранти пішли на співпрацю, а там, де ведеться процесуальна боротьба, ми відчуваємо опір судової системи", – сказав директор НАБУ і додав, що в такому випадку НАБУ "ризикує накликати на себе критику, що закрили сотню людей, а жодного вироку немає".