Порошенко зустрівся з президентом Польщі

Президенти країн підкреслили важливість продовження санкцій проти РФ.
"Порошенко і Дуда обговорили залучення України до регіональних ініціатив співпраці між країнами Адріатики, Балтії та Чорного моря", - написав Цеголко в Twitter.
Він також зазначив, що президенти двох країн підкреслили, що важливо продовжувати санкції проти Росії до виконання Москвою Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України.
Порошенко і Дуда обговорили залучення України до регіональних ініціатив співпраці між країнами Адріатики, Балтії, Чорного моря. pic.twitter.com/OOPzmTlOMV— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 лютого 2017 р.
Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.DT.UA