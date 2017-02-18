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Порошенко зустрівся з президентом Польщі

18 лютого в 13:04

Президенти країн підкреслили важливість продовження санкцій проти РФ.

Порошенко Дуда
Порошенко проводить зустріч з Дудою
Сайт президента України
Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда проводять переговори в Мюнхені, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Порошенко і Дуда обговорили залучення України до регіональних ініціатив співпраці між країнами Адріатики, Балтії та Чорного моря", - написав Цеголко в Twitter.

Він також зазначив, що президенти двох країн підкреслили, що важливо продовжувати санкції проти Росії до виконання Москвою Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України.

 

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Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко Україна Дуда Росія Польща
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