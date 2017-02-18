Порошенко зустрівся з президентом Польщі

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Президенти країн підкреслили важливість продовження санкцій проти РФ.

Порошенко проводить зустріч з Дудою Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко і президент Польщіпроводять переговори в Мюнхені, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Порошенко і Дуда обговорили залучення України до регіональних ініціатив співпраці між країнами Адріатики, Балтії та Чорного моря", - написав Цеголко в Twitter.

Він також зазначив, що президенти двох країн підкреслили, що важливо продовжувати санкції проти Росії до виконання Москвою Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України.

Порошенко і Дуда обговорили залучення України до регіональних ініціатив співпраці між країнами Адріатики, Балтії, Чорного моря. pic.twitter.com/OOPzmTlOMV — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 лютого 2017 р.

Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.