Порошенко заявив, що не боїться виборів у ЄС

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Президент України назвав європейських виборців розбірливими.

Порошенко заявив, що за 2,5 роки Україна провела більше реформ, ніж за попередні 20 років president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко заявив, що він оптимістично дивиться на майбутнє Європейського Союзу і не побоюється майбутніх виборів. За словами українського президента, європейські виборці стали більш розбірливими, повідомляє прес-служба глави держави.

"Неможливо бути президентом країни в стані війни і не бути оптимістом. Я оптиміст, я вірю в перемогу, я вірю, що на нашій стороні свобода, демократія, тому в мене немає сумнівів", - заявив Порошенко під час виступу на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" на Мюнхенській конференції з безпеки ввечері в п'ятницю, 13 лютого.

Глава держави запевнив, що українці теж вірять у майбутнє ЄС, а також відзвітував про успіхи реформ в Україні.

"Моя країна вірить в ЄС, тому ми провели за останні два роки більше реформ, ніж за попередні 20 років. Ці реформи дуже складні, вони не завжди популярні, але українці підтримують ці реформи, вони вірять в ЄС, вірять у майбутнє Європи", – заявив Порошенко.

Тим часом професор політології Прінстонського університету Ян-Вернер Мюллер писав на сторінках Financial Times, що популісти не здатні перемагати самостійно. Їм обов'язково потрібна підтримка політиків з істеблішменту. Наприклад, Brexit навряд чи переміг би без підтримки Бориса Джонсона. А Дональд Трамп не став би президентом США, якщо б його не назвала своїм кандидатом Республіканська партія.

Тим часом уряд Нідерландів перед виборами шукає засіб проти популістів. Як виявилося, успіхи в економіці не допомагають прем'єр-міністра Марку Рютте у протистоянні з популістом Гертом Вільдерсом.