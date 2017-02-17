Порошенко заявив, що не боїться виборів у ЄС

Президент України назвав європейських виборців розбірливими.
"Неможливо бути президентом країни в стані війни і не бути оптимістом. Я оптиміст, я вірю в перемогу, я вірю, що на нашій стороні свобода, демократія, тому в мене немає сумнівів", - заявив Порошенко під час виступу на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" на Мюнхенській конференції з безпеки ввечері в п'ятницю, 13 лютого.
Глава держави запевнив, що українці теж вірять у майбутнє ЄС, а також відзвітував про успіхи реформ в Україні.
"Моя країна вірить в ЄС, тому ми провели за останні два роки більше реформ, ніж за попередні 20 років. Ці реформи дуже складні, вони не завжди популярні, але українці підтримують ці реформи, вони вірять в ЄС, вірять у майбутнє Європи", – заявив Порошенко.
Тим часом професор політології Прінстонського університету Ян-Вернер Мюллер писав на сторінках Financial Times, що популісти не здатні перемагати самостійно. Їм обов'язково потрібна підтримка політиків з істеблішменту. Наприклад, Brexit навряд чи переміг би без підтримки Бориса Джонсона. А Дональд Трамп не став би президентом США, якщо б його не назвала своїм кандидатом Республіканська партія.
Тим часом уряд Нідерландів перед виборами шукає засіб проти популістів. Як виявилося, успіхи в економіці не допомагають прем'єр-міністра Марку Рютте у протистоянні з популістом Гертом Вільдерсом.DT.UA