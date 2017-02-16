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Порошенко в Мюнхені зустрінеться з віце-президентом США Пенсом

16 лютого в 14:11

У Німеччині президент України візьме участь у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Зустріч запланована в рамках Мюнхенської конференції
Прес-служба Президента України
Президент України Петро Порошенко зустрінеться з віце-президентом США Майклом Пенсом в ході свого робочого візиту до Мюнхен 17-18 лютого.

Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави, також заплановані зустрічі Порошенка з президентом Польщі Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

У Німеччині глава української держави візьме участь у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, де має намір брати участь у дебатах на тему "Майбутнє Заходу: падіння або повернення?". Зустрічі заплановані в рамках конференції.

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Також у лютому Порошенко відвідає США в рамках головування України в Раді Безпеки ООН.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Мюнхен Порошенко президент безпека США Німеччина
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