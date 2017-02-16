Порошенко в Мюнхені зустрінеться з віце-президентом США Пенсом

У Німеччині президент України візьме участь у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

Зустріч запланована в рамках Мюнхенської конференції Прес-служба Президента України

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з віце-президентом США Майклом Пенсом в ході свого робочого візиту до Мюнхен 17-18 лютого.

Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави, також заплановані зустрічі Порошенка з президентом Польщі Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

У Німеччині глава української держави візьме участь у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, де має намір брати участь у дебатах на тему "Майбутнє Заходу: падіння або повернення?". Зустрічі заплановані в рамках конференції.

Також у лютому Порошенко відвідає США в рамках головування України в Раді Безпеки ООН.