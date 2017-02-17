Порошенко провів телефонну розмову з Тіллерсоном

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Сторони обговорили ескалацію конфлікту в Донбасі. Держсекретар США наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.

Порошенко поговорив з Тиллерсоном Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 17 лютого, провів телефонну розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

"Президент України, перебуваючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки у Німеччині, провів телефонну розмову з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном", - написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці в Twitter.

Сторони обговорили останню ескалацію ситуації в Донбасі, порушення Росією Мінських домовленостей.

"Під час розмови йшлося про протидію триваючій російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, в тому числі з допомогою політики санкцій. Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон окреслили коло питань, які потребують нагальної уваги на цьому етапі зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном", - додав прес-секретар голови українскьої держави.

Крім того, за словами Целогка, Порошенко запросив Рекса Тіллерсона відвідати з візитом Україну.

Раніше повідомлялося, що Трамп доручив Тіллерсону налагодити відносини з Росією. Він вважає, що хвилі публікацій в американській пресі про Росію лише ускладнють можливість налагодити стосунки між двома країнами. Він зазначив, що йому як політику було б легше взяти жорсткий курс по відношенню до Росії, але він вибрав інший шлях і вірить, що це в інтересах США.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст в ефірі Bloomberg сказав, що Трампу потрібна реалістична політика щодо Росії. Новий президент США проявляє жорсткість у зовнішній політиці, але не тоді, коли йдеться про Москву.