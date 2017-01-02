Порошенко подякував американським сенаторам за готовність відстоювати антиросійські санкції

Український президент подякував Джону Маккейну, Ліндсі Грему і Еммі Клобушар.

Порошенко подякував Маккейну і Грему і Клоушбар за готовність відстоювати санкції проти РФ Петро Порошенко/Facebook

Президент України Петро Порошенко подякував сенаторам США за готовність відстоювати санкції США проти Росії.

"Дякую сенаторам Джону Маккейну, Ліндсі Грему і Еммі Клобушар за готовність відстоювати санкції США проти Росії", - написав він у Twitter.

Дякую сенаторам @SenJohnMcCain, Ліндсі Грему та Емі Клобучар за готовність відстоювати санкції США проти Росіїhttps://t.co/EYie8Lmwjz — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 січня 2017 р.

Раніше член Палати представників Конгресу США демократ Адам Шифф заявив, що при спробі обраного президента США Дональда Трампа скасувати введені президентом Бараком Обамою антиросійські санкції, він повинен буде чекати "рішучої відповіді".

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.