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Порошенко на новорічні свята заробив на депозитах 729 тисяч гривень

16 січня в 19:49

Всі банківські внески президента розміщені в його власному банку.

Порошенко рождество
Сайт президента України
Під час новорічних свят президент України Петро Порошенко отримав дохід у вигляді процентів за банківським вкладом на загальну суму 729 185 гривень, Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій державних посадових осіб.

Згідно декларації за 2015 рік, яка була внесена в Єдиний державний реєстр 30 жовтня 2016, у Порошенка є три банківських вкладу - 540,4 тис. гривень, 26,3 мільйонів доларів і 14,3 тис. євро. Всі три депозиту розміщені в "Міжнародному інвестиційному банку", мажоритарним власником якого на офіційному сайті Національного банку України зазначені Порошенко Петро Олексійович і Кононенко Ігор Віталійович, передає Радіо Свобода.

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З 1 січня по 31 березня 2017 пройде "друга хвиля" е-декларування. Всі публічні службовці повинні внести дані про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за звітний 2016 рік. За невнесення електронної декларації або вказівку неправдивої інформації чинним законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги банк Порошенко декларація Україна інформація президент рік реєстр депозит новорічний хвиля Свобода
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