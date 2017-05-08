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Порошенко і Меркель поговорили по телефону

8 травня в 19:17

Сторони обговорили ситуацію в Донбасі.

Порошенко Меркель
Глави України та Німеччини провели телефонну розмову
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, повідомляється на президентському сайті.

Сторони вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. При цьому, Ангела Меркель відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом.

Лідери двох держав обговорили ситуацію з безпекою в Донбасі. Порошенко заявив про неприпустимість проведення 9 травня будь-яких демонстрацій техніки під виглядом "парадів" на окупованих територіях.

Порошенко і Меркель також засудили напади на представників ОБСЄ і системні перешкоди в їх роботі. Вони підкреслили важливість проведення розслідування і покарання винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня. Вони також заявили про необхідність звільнення заручників.

Меркель також поінформувала Порошенко про підсумки своїх переговорів в Росії 2 травня.

Глави України і Німеччини відзначили необхідність продовження роботи в Нормандському форматі, зокрема, за участю новообраного президента Франції.

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У відношенні Росії необхідно демонструвати силу і водночас готовність до діалогу. Про це сказала федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому відеозверненні.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Меркель Порошенко президент Німеччина Україна ОБСЄ телефон Росія федерація канцлер Донбас
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