Парубій спрогнозував терміни надання Україні безвізового режиму

В Європарламенті питання безвиза для України не зняли з порядку денного, але відклали.

Більшість депутатів Європарламенту підтримують надання Україні безвізового режиму, запевнив Парубій Василь Артюшенко, DT.UA

Європейський Парламент повинен у найближчі місяці прийняти остаточне рішення про надання Україні, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Найближчими місяцями на пленарних засіданнях Європарламенту це питання має бути вирішене. Я можу сказати одне напевне: коли воно з'явиться на порядку денному, у нас буде більшість депутатів. Я це знаю від депутатів різних фракцій, і про це можу говорити впевнено. Можу твердо говорити: питання не зняте з порядку денного, воно відкладене", – повідомив спікер в інтерв'ю "5 каналу", яке демонструвалося в понеділок, 2 січня.

Раніше голова комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок заявив про те, що візи для громадян України будуть скасовані, затвердження механізму призупинення повинно відбутися протягом декількох тижнів.

Нагадаємо, 15 грудня Європарламент схвалив компромісний проект механізму припинення безвізового режиму для третіх країн, від якого залежить розгляд питання про надання безвізового режиму для України.