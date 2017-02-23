Парламент Нідерландів відмовився від додаткових вимог до Угоди про асоціацію з Україною

Голосування за "заяву обов'язкового характеру" відбулося за скороченою процедурою.

У Палаті представників вирішили не йти на поводу у популістів nrc.nl

Палат представниківне підтримала проект документа з політичними вимогами до України, запропонований лідером Соціалістичної партії Гаррі ван Боммелем.

Голосування відбулося у спрощеній формі, по фракціях. Оскільки достатньої кількості голосів фракцій не було, документ відхилили, повідомляє "Європейська правда".

У проекті постанови йшлося про необхідність юридичного прийняття "заяви обов'язкового характеру", щоб врахувати на результати консультативного референдуму, 61% учасників якого висловилися проти ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Проект ван Боммеля розглядався ввечері у четвер, 23 лютого, після того, як нижня палата більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Очікується, що Сенат розгляне постанову про ратифікацію Угоди після виборів до нижньої палати парламенту у березні.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.