Олланд і Меркель нагадали Путіну про необхідність виконувати "Мінськ"

Лідери трьох країн "Нормандської четвірки" в черговий раз обговорили імплементацію Мінських домовленостей. Результатами незадоволений ніхто.
Як повідомили в прес-службі Кремля, всі учасники розмови висловили незадоволеність ситуацією в цілому, ходом реалізації Мінських угод і результативністю роботи Тристоронньої контактної групи з Мінську.
Співрозмовники визнали необхідність активізації імплементації "Мінська", зокрема дій, спрямований на обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", повідомили в Кремлі.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" 29 листопада в Мінську міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що "Нормандська четвірка" не досягла прогресу в узгодженні "дорожньої карти" імплементації Мінських домовленостей через позицію РФ.
На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.DT.UA