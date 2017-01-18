Олланд і Меркель нагадали Путіну про необхідність виконувати "Мінськ"

Лідери трьох країн "Нормандської четвірки" в черговий раз обговорили імплементацію Мінських домовленостей. Результатами незадоволений ніхто.

У Парижі, Берліні та Москві висловили незадоволення ходом реалізації Мінських домовленостей novosti-dny.com

У середу, 18 січня, відбувся тристоронній телефонна розмова федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентами Франції і Росії Франсуа Олланд і Володимиром Путіним, присвячений імплементаціїз урахуванням результатом саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Берліні.

Як повідомили в прес-службі Кремля, всі учасники розмови висловили незадоволеність ситуацією в цілому, ходом реалізації Мінських угод і результативністю роботи Тристоронньої контактної групи з Мінську.

Співрозмовники визнали необхідність активізації імплементації "Мінська", зокрема дій, спрямований на обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", повідомили в Кремлі.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" 29 листопада в Мінську міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що "Нормандська четвірка" не досягла прогресу в узгодженні "дорожньої карти" імплементації Мінських домовленостей через позицію РФ.

На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.