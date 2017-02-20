Однопартієць Ляшка пропонував команді Трампа план здачі Криму в оренду Росії на 100 років – NYT

Депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав проект свого "мирного плану" екс-раднику президента США Майкла Флінна.

За даними New York Times, Артеменко стверджував, що погодив свій "мирний план" із радником Путіна Andrey Artemenko / Facebook

Народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента США з національної безпеки й оборонипроект врегулювання конфлікту між Україною та Росією, передає лояльне до Демократичної партіїї видання The New York Times

Одним з пунктів плану, за даними видання, є організація всеукраїнського референдуму про передачу окупованого Криму в оренду Росії терміном на 50-100 років. План також передбачає виведення російських військ з території України.

Документи Флінна Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з президентом США Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

Однак, як зазначає видання, пропозиції Артеменко Трампу – більше, ніж просто черговий "мирний план". Депутат-радикал, який бачить себе у майбутньому українським політичним лідером подібним до Трампа, заявив, що у нього є докази - "назви компаній, банківські перекази" – корупції президента України Петра Порошенка, які можуть "допомогти повалити його". І, за словами Артеменка, він погодив свій план із радником президента РФ Володимира Путіна.

Коен і Сейтер повідомили виданню, що вони не обговорювали з Трампом пропозиції українського депутата, і що у них немає досвіду у зовнішньополітичних питаннях.

NYT вказує на проблеми з репутацією в усіх фігурантів цієї історії. Коен знаходиться під пильною увагою ФБР, яке вивчає його зв'язки з Росією. Кілька десятків років тому Сейтер був визнаний винним у маніпуляціях на фондовому ринку, до яких була причетна мафія. Артеменко на початку 2000-х був звинувачений у розкраданнях і провів 2,5 роки у в'язниці. Пізніше він назвав кримінальне переслідування політично вмотивованим.

Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.