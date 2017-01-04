Обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду

ГПУ інкримінує екс-депутату держзраду і участь у створенні терористичної організації "ЛНР".

Найближчим часом суд має розпочати розгляд справи Єфремова по суті УНІАН

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді сьомого скликання

"Управлінням з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, ГПУ 4 січня направлено до суду обвинувальний акт про вчинення Єфремовим низки злочинів", – повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу.

Як повідомлялося, 9 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України.

24 листопада Печерський суд Києва продовжив арешт Олександра Єфремовадо 22 січня 2017 року.

Нагадаємо, Олександр Єфремов був затриманий 30 липня. ГПУ оголосила підозру Єфремову за трьома статтями, в т.ч. у вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприяння створенню терористичної організації "ЛНР". 7 серпня по цій справі був затриманий колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Медяник.