Новинського включили до складу української делегації у ПАРЄ

Місце Заліщук в делегації за квотою БПП зайняв Усов.

"Опоблок" підстрахував позбавленого депутатської недоторканності Новинського Василь Артюшенко, DT.UA

Народних депутатів Костянтина Усова ("Блок Петра Порошенка") і("Опозиційний блок") включили до складу української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Як повідомив член парламентської фракції БПП Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, Новинський замінив у делегації свого колегу по фракції Дмитра Шпенова, а Усов – відкликану раніше з делегації Світлану Заліщук.

Народний депутат від "Народного фронту", перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець у ефірі "5 каналу" в четвер, 22 грудня, заявив, що включення Новинського до складу делегації ПАРЄ надає позбавленому недоторканності депутату додаткові інструменти захисту в рамках кримінальної справи проти нього.

"На період роботи сесії або комітетів ПАРЄ делегати не можуть бути затримані чи заарештовані. Це норма діє, щоб у депутатів була можливість не боятися політичних переслідувань", – пояснив Ємець, додавши, що делегація Верховної Ради формирется з представників усіх фракцій, представлених в українському парламенті.

Нагадаємо, у листопаді фракція БПП відкликала Мустафу Найєма та Світлану Заліщук з міжнародних делегацій Верховної Ради у зв'язку з їх членством в партії "Демальянс".

У четвер, 8 грудня, заслухавши доповідь генпрокурора України Юрія Луценка, Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з депутата фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.

Перед голосуванням парламентаріїв генпрокурор Юрій Луценко у своєму виступі заявив, що на даний момент на Новинського є одна підозра, але вручити його депутату неможливо через недоторканність.

6 грудня регламентний комітет відмовився визнати подання ГПУ на Новинського законним, мотивованим та обґрунтованим. У той же час комітет зазначив, що подання ініційовано та подано належним чином.