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Німеччина ініціювала зустріч голів МЗС "нормандської четвірки"

8 лютого в 20:06

Зустріч може відбутися на полях G-20 в Бонні 16-17 лютого.

нормандская четверка
Клімкін, Еро, Габріель і Лавров можуть зустрітися наступного тижня
tvc.ru
Міністерство закордонних справ України отримало пропозицію німецької сторони про проведення зустрічі курівників МЗС "нормандської четвірки".

"Ми працюємо з нашими німецькими та французькими партнерами для того, щоб зробити таку зустріч результативною й змусити Росію нарешті почати виконувати Мінські домовленості", – повідомили в українському МЗС агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, 8 лютого.

Перед цим заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін повідомив, що зовнішньополітичні відомства країн "нормандської четвірки" працюють над організацією зустрічі голів МЗС під час саміту "Великої двадцятки" в Бонні 16-17 лютого.

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Попередня зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" відбулася Мінську 29 листопада 2016 року. Міністр закордонних справ України Павло лімкін заявив, що "Нормандська четвірка" не досягла прогресу в узгодженні "дорожньої карти" імплементації Мінських домовленостей через позицію РФ.

На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги нормандський формат нормандська четвірка Україна Німеччина Франція РФ
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