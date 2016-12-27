Непризначений посол Росії в Україні замінить вбитого в Туреччині дипломата Карлова – ЗМІ

Призначення ймовірно відбудеться вже в наступному році.

Послом в Україні Бабич не став, але може змінити посла, вбитого в Туреччині wikipedia

Послом Росії в Туреччині, замістьможе статиякого РФ влітку цього року намагалася призначити своїм послом в Україні.

Призначення може відбутися вже в 2017 році, повідомляє російський телеканал "Дощ" з посиланням на 2 свої джерела, близькі до Кремля. Прес - секретар президента РФ Дмитро Пєсков інформацію про призначення Бабича не підтвердив, однак і не спростував. "Перший раз чую", - сказав він.

"Ще влітку він (Бабич – ред.) претендував на місце посла Росії на Україні замість пішов з цієї посади Михайла Зурабова. Парламент підтримав це призначення, і Росія запросила агреман від України, але отримала відмову. Українська сторона мотивувала це відсутністю у Бабича дипломатичного досвіду, його участю в ухваленні рішення про приєднання Криму до Росії, а також тим, що всупереч дипломатичної таємниці його призначення на місце посла обговорювалася публічно", - повідомляє "Дощ".

Нагадаємо, 28 липня президент РФ Володимир Путін звільнив Михайла Зурабова від обов'язків надзвичайного і повноважного посла РФ в Україні, які він виконував з 5 серпня 2009 року. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні призначений Сергій Торопов. Комітет Держдуми з міжнародних справ 29 липня підтримав кандидатуру Михайла Бабича на посаду нового посла РФ в Україні. Бачич - колишній службовець КДБ, ФСБ і ВДВ, а нині представник президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі.

Сьогодні дипломатичні відносини між Україною і РФ знаходяться на рівні тимчасових повірених у справах. При цьому українська сторона продовжує наполягати на тому, що Київ не збирається іти на повний розрив дипломатичних відносин з Росією. Проте вказує на те, що в поточних умовах агресії РФ в Криму і Донбасі Київ не буде навіть обговорювати призначення нового посла РФ. І мова йде "не про кандидатури", а в цілому "у контексті російської агресії".

На відкритті художньої виставки в Анкарі у понеділок, 19 грудня, 22-річний співробітник поліцейського спецназу Мевлют Мерт Алтинаш застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут". Алтынаш вбив Карлова кількома пострілами з пістолета. В результаті атаки постраждали ще дві людини. Нападник був знищений турецьким спецназом.