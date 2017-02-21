Не просив Путіна вводити війська — Янукович

Янукович заявив, що "готовий дати всі свідчення слідчим".

Янкович заявив, що не просив Путіна ввести війська в Україну ТАСС

Колишній президент-утікач Віктор Янукович заявив, що не просив президента РФ Володимира Путіна вводити війська в Україну.

"Я готовий дати всі свідчення слідчим, але пропозиція приїхати мені в Київ - що воно означає? Це якась, можна сказати, гра. Я їм не доставив задоволення мене захопити або убити в той період часу, а зараз це просто фарс... Я не просив вводити війська в Україну. Це не так. Влада намагається зараз мене звинуватити", - сказав Янукович, передає "Ліга.net".

Він також додав, що зібрав вже три томи доказів своєї невинності.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.

Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.

Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.