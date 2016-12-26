НАЗК чекає від шести депутатів Ради пояснень з приводу несвоєчасного подання декларацій

Раніше агентство зверталася з данного питання до Ради, а також слало депутатам листи.

НАЗК хоче знати причину несвоєчасного подання декларацій кількома депутатами Петро Порошенко/Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції чекає пояснень з приводу несвоєчасного подання декларацій від депутатів Верховної Ради Марії Матіос (БПП), В'ячеслава Богуслаєва ("Воля народу"), Юрія Шухевича (Радикальна партія), Леоніда Козаченка (БПП), Костянтина Іщейкина (БПП), а також Анатолія Гіршфельда (група "Воля народу").

Як зазначається у повідомленні на сайті агентства, відповідно до закону України "Про запобігання корупції", народні депутати України повинні були подати декларації за 2015 рік до 30 жовтня 2016 року.

"НАЗК, відповідно до своїх повноважень, розпочало перевірку фактів несвоєчасного подання вищезазначеними народними депутатами щорічних декларацій за 2015 рік до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", – відзначають в агентстві.

Вказується, що раніше НАЗК направляли по даному питанню відповідний запит у Верховну Раду, а також листи на адресу народних депутатів.

За станом на 22 грудня 2016 року, жодного пояснення в НАЗК не надійшло.

Раніше заступник глави НАПК Руслан Радецький заявив, що електронні декларації народного депутата від "БПП" Марії Матіос, а також двох депутатів-втікачів Олександра Онищенка та Сергія Клюєва відсутні в єдиному реєстрі декларацій.

Раніше в НАЗК роз'яснили механізм притягнення до відповідальності за недостовірні е-декларації. Для початку чиновників попросять пояснити дані з їхніх декларацій. За результатами перевірки буде відкриватися адміністративне провадження.