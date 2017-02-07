Топ Новини
<
>

МЗС України викликав німецького посла Райхеля для пояснень його заяв по Донбасу

7 лютого в 16:29

Посол Німеччини заявив, що вибори в Донбасі можливі у присутності російських військ. Викликали в МЗС України.

МИД Украины, МЗС
МЗС України відреагував за заяву німецького посла з виборів у Донбасі
Андрій Товстиженко, DT.UA
Посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля викликали в Міністерство закордонних справ України для надання пояснень його заяв.

"Посол Німеччини запрошений у МЗС України для отримання пояснень щодо його висловлювань, опублікованих в інтерв'ю виданню РБК-Україна", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі МЗС України

Раніше посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори в Донбасі можуть пройти і без виводу російських військ. При цьому він посилається на досвід НДР, де останні вибори відбулися з присутністю радянських військ, але призвели до зміни влади.

Група депутатів Верховної Ради вирішила бойкотувати святкування 25-річчя посольства Німеччини в Україні після скандальної заяви посла Німеччини.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
Читайте також
Теги посол МЗС
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.26
EUR 29.20
Останні новини