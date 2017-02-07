МЗС України викликав німецького посла Райхеля для пояснень його заяв по Донбасу

Посол Німеччини заявив, що вибори в Донбасі можливі у присутності російських військ. Викликали в МЗС України.

МЗС України відреагував за заяву німецького посла з виборів у Донбасі Андрій Товстиженко, DT.UA

Посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля викликали в Міністерство закордонних справ України для надання пояснень його заяв.

"Посол Німеччини запрошений у МЗС України для отримання пояснень щодо його висловлювань, опублікованих в інтерв'ю виданню РБК-Україна", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі МЗС України

Раніше посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори в Донбасі можуть пройти і без виводу російських військ. При цьому він посилається на досвід НДР, де останні вибори відбулися з присутністю радянських військ, але призвели до зміни влади.

Група депутатів Верховної Ради вирішила бойкотувати святкування 25-річчя посольства Німеччини в Україні після скандальної заяви посла Німеччини.