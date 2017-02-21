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МЗС України спростував звинувачення з боку МЗС РФ про блокування заяви щодо смерті Чуркіна

21 лютого в 15:31

Україна не блокувала заяву про смерть Чуркіна в Радбезі ООН, заявила Беца.

Совбез_ООН
Беца спростувала звинувачення з боку МЗС РФ про блокування заяви щодо смерті Чуркіна
BBC Україна
Російська делегація в Раді безпеки ООН хотіла, щоб постпред  України при ООН Володимир Єльченко ухвалив проект політичної заяви про смерть постпреда РФ при ООН Віталія Чуркіна.

Наголошується, що Радбез ООН обмежився традиційною, в таких випадках, заявою для преси, заявила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца, передає "Ліга.net".

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Раніше в МЗС РФ заявили, що українська делегація, яка головує в Раді безпеки ООН впродовж лютого, не дала згоди на прийняття офіційної заяви з нагоди кончини постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.

Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.

 

За матеріалами: ЛІГА.net
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Теги ООН Чуркін МЗС Україна Росія
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