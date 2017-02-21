МЗС України спростував звинувачення з боку МЗС РФ про блокування заяви щодо смерті Чуркіна

Україна не блокувала заяву про смерть Чуркіна в Радбезі ООН, заявила Беца.

Беца спростувала звинувачення з боку МЗС РФ про блокування заяви щодо смерті Чуркіна BBC Україна

Російська делегація в Раді безпеки ООН хотіла, щоб постпред України при ООН Володимир Єльченко ухвалив проект політичної заяви про смерть постпреда РФ при ООН Віталія Чуркіна.

Наголошується, що Радбез ООН обмежився традиційною, в таких випадках, заявою для преси, заявила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца, передає "Ліга.net".

Раніше в МЗС РФ заявили, що українська делегація, яка головує в Раді безпеки ООН впродовж лютого, не дала згоди на прийняття офіційної заяви з нагоди кончини постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.

Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.