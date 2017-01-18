Муженко розповів про повну підтримку України Військовим комітетом НАТО

Члени Військового комітету Альянсу єдині в розумінні небезпеки, яку сьогодні Росія становить для Європи.

Військовий комітет НАТО провів у Брюсселі засідання з української проблематики Сайт Міноборони України

Начальники генеральних штабів країн-членів НАТО добре усвідомлюють ризики для Європи в умовах ведення Росією агресії проти України, заявив начальник генштабу – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, відповідну заяву було зроблено ним за підсумками засідання Військового комітету Україна-НАТО, що відбувся в Брюсселі 18 січня.

"Ми довели начальникам генеральних штабів країн НАТО можливі варіанти, сценарії, наше бачення ймовірної ескалації конфлікту і загострення ситуації на сході України, а також у системі загальноєвропейської безпеки. Усі без виключення союзники підтвердили підтримку України, засудили російську агресію та заявили про продовження допомоги нашій державі", – заявив Муженко.

Він також звернув увагу на єдність всіх військових керівників, які входять до Військового комітету НАТО в питанні розуміння небезпеки, яку путінська Росія сьогодні становить для Європи.

В рамках свого візиту в штаб-квартиру Альянсу Муженко зустрівся із заступником Генсека НАТО Роуз Гетемюллер, головою Військового комітету НАТО Петром Павелом, командувачем об'єднаних ЗС НАТО в Європі генералом Кертісом Скапаротті, а також начальниками генштабів Великобританії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Чехії та Швеції.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що НАТО важливе не тільки для країн-членів Альянсу, але і для світової безпеки.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у своїй статті для DT.UA писала, що агресивна політика Кремля призвела до активізації структур Північноатлантичного Альянсу і змусила його продемонструвати свою здатність до рішучих дій.