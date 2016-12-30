Москва намагається звинуватити Київ у порушенні гуманітарного права через проблему водопостачання Криму - оглядач

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Вивід з Кримського півострова російських військ дозволив би значно знизити навантаження на його водні ресурси.

Російська військова інфраструктура в Криму споживає левову частку його водних ресурсів evgovorov / Depositphotos

Російська сторона робить спроби підняти на міжнародному рівні питання про порушення Україною гуманітарного права у зв'язку з обмеженням постачання прісної води на окупований Кримський півострів,

Про це у своїй статті для DT.UA пише Олексій Їжак. Автор зазначає, що в ході дебатів в ООН "Вода, мир і безпека", що відбулися 22 листопада, між представниками Росії та України виникла дискусія з питання забезпечення водою окупованих Донбасу і Криму.

Оглядач зазначає, що юридична позиція РФ у даному питанні є слабкою.

"Положення додаткових протоколів до Женевських конвенцій забороняють навмисне руйнування водної інфраструктури у збройних конфліктах, але нічого не говорять про політичну й економічну мотивацію рішень, ухвалюваних щодо окупованих територій. Більше того, Україна спирається у своїх рішеннях на положення четвертої Женевської конвенції 1949 року, згідно з якою повну відповідальність за задоволення потреб невоюючого населення несе сторона-окупант, яка здійснює військовий контроль території. Інакше кажучи, якщо не можеш задовольнити потреби населення у прісній воді, нема чого заїжджати танками на суміжну територію", - вказує автор.

Їжак вказує, що у випадку Криму, значне навантаження на водні ресурси півострова здійснює його мілітаризація.

"Якщо сільське господарство Криму, яке споживало левову частку отримуваної з континенту води, справді не має шансів поза українським правовим та економічним простором, то населення Криму, якщо звідти вивести російські війська, цілком може бути задоволене в його базових потребах у прісній воді навіть без поновлення постачання дніпровської води та без екологічно небезпечних проектів на кшталт опріснення морської води і зміни русел річок", - підсумовує він.

Після анексії Криму Росією Україна припинила подавати воду на півострів по Північно-Кримському каналу, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через цей канал, з території Херсонської області.

Детальніше про проблему обмеженості водних ресурсів і вплив даного питання на глобальну безпеку читайте у статті Олексія Їжака "Не вбивати на водопої", в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".