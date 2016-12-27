Луценко анонсував суд над Януковичем на початку 2017 року

Генпрокурор запевнив, що слідство стосовно президента-втікача ведеться у суворій відповідності до норм КПК.

Найближчим часом передадуть Януковичу матеріали слідства для ознайомлення ТАСС

Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив сподівання, що судовий розгляд кримінального провадження про вчинення екс-президентомдержавної зради почнеться на початку 2017 року.

"Чекаю з нетерпінням рішення Печерського суду про дозвіл на початок спеціального досудового слідства. Враховуючи, що у нас невелика кількість матеріалів і свідків, планую, що в найближчі місяці Янукович отримає матеріали досудового слідства на руки для вивчення, а далі почнеться судовий процес. Планую, що це відбудеться в першому кварталі наступного року", – повідомив Луценко на брифінгу в Краматорську, який транслювався телеканалом "112. Україна" у вівторок, 27 грудня, .

Очільник ГПУ запевнив, що якщо суд винесе обвинувальний вирок Януковичу, то "від Межигір'я до крадених грошей, все буде конфісковано... в дохід держави".

Луценко також підкреслив, що слідство у справі Януковича проходить у суворій відповідності до вимог закону, незважаючи на заяви захисту.

Тим часом, Печерський районний суд Києва відмовив захисту Януковича у відводі судді Христини Тарасюк. Як повідомила прес-служба суду у вівторок, суддя Тарасюк 28 грудня почне розгляд по суті клопотання слідчого Генеральної прокуратури про дачу дозволу на заочне досудове розслідування кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича.