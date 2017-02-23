Килимник спростовує існування "плану Манафорта" по врегулюванню конфлікту в Донбасі

Екс-співробітник Манафорта стверджує, що ніякого інтерв'ю не давав, а за інформацією краще звернутися до самого американського політтехнолога.

Колишній радник Манафорта стверджує, що нічого про його плани журналістам не розповідав

Екс-заступник колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа, американського політтехнолога Пола Манафорта Костянтин Килимник назвав фейком статтю "Радіо Свобода" про існування "маріупольського плану" Манафорта , повідомляють " Українські новини ".

"Те, що викладено в статті на сайті "Радіо Свобода" - фейк і вигадки автора від початку до кінця. Ніякого інтерв'ю я не давав і все викладене в статті щодо вигаданих автором планів, мене, Пола Манафорта і інших згаданих людей не правда", - заявив Костянтин Килимник.

Екс-помічник Манафорта розповів про те, що знайомий з журналістом "Радіо Свобода" Крістофером Міллером, і навіть зустрічався з ним, але ніякого інтерв'ю не давав.

Килимник також стверджує, що йому не відомо чи існує якийсь "план Манафорта" щодо врегулювання ситуації на сході України.

"План може і є, запитайте його (Пола Манафорта – ред.) самі", - порадив журналістам Килимник.

Він також додав, що не знає думки Манафорта щодо конфлікту в Україні, так як, за його словами, не обговорював це питання з тих самих пір, як Манафорт почав працювати в команді президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше "Радіо Свобода" опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що у американського політтехнолога Пола Манафорта, який раніше працював з екс-президентом-втікачем Віктором Януковичем, є план з його повернення в Україну та врегулювання збройного конфлікту в Донбасі.

Сам Янукович раніше заявив про те, що вважає Донбас частиною України. "Я категорично проти того, щоб Донбас виходив з територіальної цілісності України", - повідомив він під час прес-конференції в Москві.