Кабмін знову оголосив конкурс на посаду держсекретаря Мінагропроду

Посадовий оклад державного секретаря Мінагрополітики складе 13 тис грн.

Кабмін знову шукає держсекретаря для Мінагрополітики Міністерство аграрної політики та продовольства України

Кабінет міністрів оголосив конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державного секретаряУкраїни, а також затвердив умови конкурсу.

Відповідний указ №95-р від 8 лютого оприлюднено на урядовому інтернет-порталі. Згідно з документом, посадовий оклад держсекретаря міністерства становитиме 13 тис грн.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 2 березня, а сам конкурс відбудеться 14 березня в Києві.

Нагадаємо, 22 грудня минулого року комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити держсекретарем Міністерства аграрної політики та продовольства завідуючу відділом економічного розвитку Секретаріату Кабінету міністрів Уляну Грачову.

9 лютого Кабінет міністрів України звільнив Миколая Осійчука від посади заступника голови міністра аграрної політики та продовольства україни – керівника апарату.

Згідно з законом "Про державну службу" з 1 січня 2017 року посада заступників міністрів – керівників апаратів ліквідується і замінюється посадою державних секретарів міністерств.