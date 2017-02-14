Кабмін знову оголосив конкурс на посаду держсекретаря Мінагропроду

Посадовий оклад державного секретаря Мінагрополітики складе 13 тис грн.
Відповідний указ №95-р від 8 лютого оприлюднено на урядовому інтернет-порталі. Згідно з документом, посадовий оклад держсекретаря міністерства становитиме 13 тис грн.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 2 березня, а сам конкурс відбудеться 14 березня в Києві.
Нагадаємо, 22 грудня минулого року комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити держсекретарем Міністерства аграрної політики та продовольства завідуючу відділом економічного розвитку Секретаріату Кабінету міністрів Уляну Грачову.
9 лютого Кабінет міністрів України звільнив Миколая Осійчука від посади заступника голови міністра аграрної політики та продовольства україни – керівника апарату.
Згідно з законом "Про державну службу" з 1 січня 2017 року посада заступників міністрів – керівників апаратів ліквідується і замінюється посадою державних секретарів міністерств.DT.UA