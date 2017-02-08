Гончаренко написав свою відповідь послу Німеччини на шматку Берлінської стіни

У посольстві ФРН в Україні витівку народного депутата засудили і нагадали про порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Депутат розписав фрагмент Берлінської стіни на знак протесту проти слів німецького посла про вибори в Донбасі

Народний депутат України від БПП Олексій Гончаренко розписав балончиком з червоною фарбою уламок Берлінської стіни, встановлений біля посольства Німеччини в

"Сьогодні вранці на уламку Берлінської стіни біля посольства я написав слово "Nein" (ні)", - похвалився політик на своїй сторінці в Facebook.

Таку своєрідну "акцію протесту" він, за його словами, присвятив "прокремлівськими висловлювання посла ФРН в Україні Ернста Райхеля". Раніше Райхель повідомив про те, що вибори в Донбасі можливі до виведення звідти російських військ.

"Слова посла Німеччини в Україні повністю відтворюють установку російської пропаганди, метою якої є легалізація терористів шляхом імплантації їх в українську владу. Подібні висловлювання не тільки образливі для українців і грають на руку Кремлю, але також суперечать Мінськими угодами і позиції канцлера Німеччини Ангели Меркель", - додав Гончаренко.

Політик упевнений, що вибори в Донбасі повинні проходити за стандартами ОБСЄ, а також у правовому полі українського законодавства. Він також нагадав про те, що Берлінська стіна є яскравим символом недавньої російської окупації Європи.

"Тому я саме таким чином доніс чітку і коротку відповідь українців зрозумілою для посла мовою", - резюмував Олексій Гончаренко.

У посольстві Німеччини прокоментували вчинок Гончаренко і висловили своє співчуття у зв'язку з пошкодженням фрагменту Берлінської стіни.

"Падіння Берлінської стіни для всіх європейців, а також за межами Європи, символізує звільнення від комунізму і радянської гегемонії", - йдеться в повідомленні прес-служби посольства.

У посольстві також підкреслили той факт, що вчинок депутата порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори в Донбасі можуть пройти і без виводу російських військ. При цьому він посилається на досвід НДР, де останні вибори відбулися за присутності радянських військ, але призвели до зміни влади.

Група депутатів Верховної Ради вирішила бойкотувати святкування 25-річчя посольства Німеччини в Україні після скандальної заяви посла Німеччини.

У Міністерстві закордонних справ України провели бесіду з послом Німеччини Ернстом Райхелем, під час якої йому вказали на неможливість проведення виборів в Донбасі до виведення російських військ з окупованої території.