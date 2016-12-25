Голова СБУ прокоментував зустріч Савченко з терористами ОРДЛО

Після зустрічі з Захарченко і Плотницьким Савченко дала свідчення СБУ.

Грицак визнав, що не може заборонити депутатам зустрічатися із будь-ким Еспресс TV

Голова Служби безпеки України Василь Грицак нагативно оцінив переговори народного депутатаіз ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким в Мінську.

"Я не можу заборонити народному депутату зустрічатися з будь-ким. Але, якщо хочете мою оцінку, то вона буде негативною. Я не вважаю нормальним, коли депутат Верховної Ради, член комітету з оборони та безпеки, делегат ПАРЄ зустрічається на території третьої держави з відключеними мобільними телефонами, з дотриманням вимог конспірації й про щось спілкується з терористами", – заявив глава СБУ в ефірі телеканалу "112. Україна" у неділю, 25 грудня.

Грицак також повідомив, що Савченко після зустрічі із Захарченком і Плотницьким дала свідчення СБУ.

Нагадаємо, що народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Раніше Надія Савченко дала свідчення Службі безпеки України з приводу своїх поїздок в окуповані райони Донецької і Луганської областей.

У СБУ стверджують, що Савченко не координувала свої дії з ними. Однак, як стало відомо DT.UA, Надія Савченко зустрічалася з радником голови СБУ Юрієм Тандітом напередодні та після своєї зустрічі з ватажками "ДНР/ЛНР". У переговорах з бойовиками також брав участь близький до Віктора Медведчука керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

Після цього Савченко виключили з фракції "Батьківщини", парламентського комітету з питань національної безпеки та оброни й української делегації в ПАРЄ.